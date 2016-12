LG G6 : une première photo en fuite ?

Android Authority publie les premières images du supposé prochain flagship de LG, le G6. À première vue, ce smartphone est largement inspiré du modèle précédent avec la présence de deux capteurs photo à l’arrière. Positionnés sur la partie centrale supérieure de l’appareil, ils se trouvent au-dessus d’un lecteur d’empreintes digitales. De même, les dimensions seraient presque identiques avec celles du G5 avec 149,4 x 72,43 mm. Sur le plan technique, les spécialistes misent sur un processeur SnapDragon 835 couplé à une mémoire vive comprise entre 4 et 6 Go. Enfin, l’écran proposerait un affichage QHD et sa taille varierait entre 5.2 et 5.5 pouces.

L’année ou jamais pour LG ?

Cette année, le constructeur sud-coréen a lancé un smartphone modulaire, en insistant sur les possibilités de personnalisations, pour séduire les clients. Sur le plan comptable, le résultat n’était pas aussi excellent que prévuet ce nouveau modèle contribuerait à inverser la tendance. De plus, LG bénéficie de circonstances « favorables ». Après avoir rappelé ses Galaxy Note 7, Samsung a confirmé le retard de son prochain modèle, le « S8 ». Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne serait pas la vedette du Salon de Barcelone. De son côté,Apple n’est pas dans une bonne dynamique de vente.

Dans ce contexte, un bon timing et un excellent produit offriraient un net avantage à LG. La balle est maintenant dans son camp.

