Smartphone : le LG G6 présenté le 26 février mais disponible en avril ?

Attendu pour la fin du mois à Barcelone, le LG G6 se dévoile davantage, notamment à travers l’invitation officielle envoyée par le constructeur coréen, mais également pour la date de commercialisation.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?

Ce sera probablement l’un des principaux produits présentés au Mobile World Congress de Barcelone en l’absence du Samsung Galaxy S8 : le LG G6. Le nouveau smartphone haut de gamme de LG devrait y être présenté officiellement le 26 février prochain. Si on a déjà pu apercevoir l’appareil dans plusieurs photos et que ses caractéristiques supposées ont fuité sur Internet, c’est cette fois la date de commercialisation de l’appareil qui est l’objet de nouvelles informations. Selon le site VentureBeat et le journaliste Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme de @evleaks, le smartphone serait disponible en prévente dès le 9 mars aux États-Unis pour une réception des appareils commandés à partir du 7 avril. Il faudrait ainsi patienter plus d’un mois entre la présentation de l’appareil et sa commercialisation effective. Un créneau qui pourrait rentrer en concurrence directe avec le Galaxy S8 de Samsung qui devrait être dévoilé en avril prochain et pourrait être disponible dans la foulée de sa présentation.

Par ailleurs, si certains doutaient encore de la nature du produit présenté par LG au Mobile World Congress, le constructeur a envoyé ce mardi une invitation à la presse pour un événement concernant un produit avec un « grand écran » qui « tient dans la main ». Une allusion aux caractéristiques attendues du smartphone qui serait doté d’un écran de 5,7 pouces quasiment sans bordure.

On devrait en savoir davantage, notamment sur le tarif du LG G6 et ses caractéristiques techniques officielles lors de la conférence LG prévue le 26 février prochain à midi.