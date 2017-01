Le LG G6 pourrait avoir un écran au format 18:9

Comme le LG V20, le G6 pourrait afficher un petit écran secondaire en haut de l'appareil

Ce mardi, LG Display, la filiale du géant japonais en charge de ses écrans, a annoncé la mise en chantier d’une nouvelle dalle LCD de 5,7 pouces affichant un ratio de 18:9, plus haut que le traditionnel 16:9. Cet écran pourrait équiper le prochain LG G6.

On commence à en savoir davantage sur le G6, le prochain smartphone haut de gamme de LG. Après avoir appris la semaine dernière que le constructeur abandonnera son système de modules après l’échec du LG G5, puis avoir découvert des photos en fuite à la fin du mois dernier, on en saurait désormais davantage sur son affichage.

LG Display, qui s’occupe des écrans des appareils LG et d’autres constructeurs, a en effet annoncé la production d’une nouvelle dalle avec un ratio 18:9. Celle-ci, mesurant 5,7 pouces de diagonale, abandonnerait donc le traditionnel format 16:9 auquel nous ont habitués les constructeurs depuis plusieurs années, pour une forme plus allongée. Avec ce ratio, les vidéos lues sur l’écran du smartphone seront cependant entourées de barres noires sur les côtés, la plupart des films et séries récents étant disponibles au format 16:9, tout comme les vidéos sur Internet. Il se pourrait néanmoins que la partie haute de l’écran serve surtout à afficher des informations annexes et fasse figure d’écran secondaire tout comme c’était le cas sur le LG V20 sorti en octobre dernier.

Outre ce format, la dalle annoncée par LG Display affiche 2880 pixels par 1440, soit une définition QHD+, avec une technologie LCD pour l’affichage. Elle est censée être plus fine que les écrans précédents du constructeur avec des rebords plus fins aussi de 0,2 mm sur le dessus et 0,54 mm sur les côtés.

On devrait en savoir davantage sur le LG G6 à la fin du mois de février, à l’occasion du Mobile World Congress.