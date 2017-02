LG G6 : ceci pourrait bien être son prototype

Des photos d’un prototype du LG G6 auraient fuité sur internet. De nos jours, il est de plus en plus compliqué pour un constructeur de garder le mystère complet sur son futur smartphone et le LG G6 ne fait pas d’exception. Après un rendu et une photo dévoilant le haut du téléphone voici des photos d’un prototype complet.



D’après certaines sources, il s’agirait de photos provenant directement du laboratoire de test. Comme il est possible de le voir, ce n’est pas une version finale du terminal mais ces nouvelles photos du prototype permettent d’avoir une idée plus physique du prochain smartphone de LG. On peut ainsi apercevoir que le LG G6 est doté d’un habillage en métal.



L’écran du LG G6 prendrait toute la façade de l’appareil et aurait les bords arrondis. En ce qui concerne l’arrière du smartphone, on note la présence d’un capteur d’empreintes digitales en dessous du double capteur photo. En bas du smartphone, on voit bien la présence d’un port USB Type-C et d’un haut-parleur.



Bien sûr, le prototype n’est pas la version finale de l’appareil. Néanmoins, si vous enlevez la colle et les fils rouges, ces photos permettent de se faire une meilleure idée du smartphone. Le LG G6 devrait être présenté à Barcelone le 26 février prochain.

