LG G6+ : un G6 avec juste un peu plus de mémoire

Smartphone phare du Mobile World Congress 2017, le LG G6 se décline dans une nouvelle version un peu plus puissante et plus colorée : le G6+.

Le constructeur sud-coréen n’a pas touché à son design qui conserve donc la même ergonomie et une coque en métal brossé accueillant la dalle 18:9 QHD+ (2880 x 1440 pixels) de 5,7” du G6. Il diversifie en revanche ses finitions, offrant du noir profond, de l’or rose et du bleu.



Si le G6 avait séduit les critiques en février dernier, et nous en premier, on reprochait à LG de ne pas avoir adopté le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 835. En cause, son frère ennemi, Samsung, qui s’était arrogé une grande partie de la production. LG avait alors été obligé d’opter pour le Snapdragon 821, pas forcément en accord un smartphone haut de gamme de 2017.

Tous les espoirs se sont alors portés sur le G6+. Malheureusement, on s’aperçoit aujourd’hui que LG n’a pas changé sa formule de ce point de vue et conserve le Snapdragon 821. En réalité, le G6+ ne change que les capacités de ses mémoires. La mémoire vive passe de 4 Go à 6 Go et la mémoire de stockage est doublée, passant de 64 Go à 128 Go.



Cette nouvelle version est donc légèrement plus performante, mais ne réinvente pas la roue. À noter qu’il semblerait qu’il soit équipé d’un quad-DAC Hi-Fi, jusqu’alors réservé à la version asiatique du G6, ainsi que d’un système de charge sans fil, uniquement déployée sur le G6 américain. Rien n’indique en revanche si ces fonctions seront déployées sur les G6+ européens.



Le G6+ sortira dans un premier temps en Corée du Sud. LG promet d’étendre sa commercialisation, mais n’a toujours pas indiqué son tarif.

