Smartphone : le LG G7 embarquerait le Snapdragon 845

Le LG G6, n'est équipé que du Snapdragon 821

Alors que le nouveau LG G6 souffre de la comparaison avec le Galaxy S8 ou le Sony Xperia XZ Premium en raison de son processeur, plus ancien, le constructeur coréen pourrait travailler directement avec Qualcomm pour le G7, attendu l’an prochain.

>>> Retrouvez le test du LG G6

Malgré son grand écran et son design plutôt léché, le LG G6 peine à parvenir au même niveau de performances que le Samsung Galaxy S8 ou le Sony Xperia XZ Premium. Il faut dire que le dernier appareil haut de gamme de LG n’est équipé que de la puce Snapdragon 821 de Qualcomm. Si celle-ci était clairement le haut du panier en fin d’année dernière, elle a finalement été remplacée par le Snapdragon 835 qui équipe le Xperia XZ Premium. Plus rapide et plus économe en énergie grâce à sa gravure en 10 nm, comme le processeur Exynos 8895 du Samsung Galaxy S8, le Snapdragon 835 a été annoncé en novembre dernier, mais les premiers appareils équipés commencent tout juste à sortir.

Afin de pouvoir lancer son G6 le plus rapidement possible, LG avait donc fait le choix du Snapdragon 821, mais pourrait changer de stratégie pour son smartphone de l’an prochain. En effet, à en croire les informations du site coréen Aju Business Daily, rapportées par The Investor, « LG s’équipera de la prochaine génération de puces mobiles, a priori appelées Snapdragon 845, pour son smartphone haut de gamme de l’an prochain, le G7 ». Contre la gravure en 14 nm du Snapdragon 821, ou celle en 10 nm du Snapdragon 835, le Snapdragon 845 pourrait être conçu avec une gravure en 7 nm, rendant potentiellement la puce 30 % plus puissante que le processeur actuel.

Le prochain processeur de Qualcomm devrait être annoncé dans le courant de l’année 2017. Le LG G7, quant à lui, sera probablement présenté en début d’année 2018, comme le G7 de cette année, pour une sortie au printemps, dans un an.