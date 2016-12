LG G Pad III : la nouvelle tablette 10 pouces arrivera-t-elle en France ?

LG lance une nouvelle tablette sur le marché sud-coréen, la G Pad III 10.1. Comme son nom l’indique, elle est dotée d’un écran de 10.1 pouces. En lisant les caractéristiques techniques, cet appareil convient surtout à des usages courants comme le visionnage de films, la lecture des e-books ou encore la navigation en ligne.

La G Pad III 10.1, un produit réservé au marché sud-coréen ?

Cette tablette propose une résolution Full HD 1080p et elle est compatible avec le réseau LTE. L’appareil est propulsé par un processeur à huit cœurs de 1,5 GHz, sa mémoire vive atteint 2 Go et l’utilisateur bénéficiera d’un espace de stockage de 32 ​​Go. Pour les photos, le constructeur a installé un capteur de 5 Mpx, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière de la G Pad III 10.1. Enfin, l’ensemble tourne sous Android 6.0.1 Marshmallow et une batterie de 6,000mAh assure l’alimentation.



Actuellement, la tablette est seulement disponible sur le marché sud-coréen où elle est proposée au prix de 350 €. Pour l’instant, LG n’a pas précisé si elle compte la commercialiser dans d’autres pays ou non. Par contre, le constructeur a déjà confirmé qu’elle lancera une nouvelle version l’année prochaine, celle-ci sera équipée d’un stylet.

