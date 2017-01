LG Watch Sport et Watch Style : les deux montres Android Wear de Google ?

Nous savions que Google préparait deux montres Android Wear depuis plusieurs mois. D’après une nouvelle fuite, les deux montres flagship du géant américain seraient la LG Watch Sport et la LG Watch Style. C’est Evan Blass, plus connu sous le nom de @evleaks qui a dévoilé la nouvelle. Il a également ajouté que les deux montres connectées pourraient être officiellement présentées le 9 février prochain, en même temps que la sortie d’Android Wear 2.0.

Google a effectué un partenariat avec LG pour concevoir ces deux nouvelles montres connectées. LG Watch Sport et LG Watch Style ne possèderont pas des spécificités révolutionnaires mais elles permettront de présenter la dernière version d’Android 2.0. Des rendus 3D ci-dessus pourraient donner une idée des deux montres.

LG Watch Sport : un modèle haut de gamme

La LG Watch Sport est la plus intéressante des deux en termes de fonctionnalités. Cette montre Android Wear haut de gamme est plus axée sur l’activité et le sport. Elle sera dotée d’un écran circulaire OLED de 1,38 pouce, d’un GPS et d’un capteur cardiaque. La montre propose également une connexion Wi-Fi et Bluetooth et serait compatible avec la 4G. De plus, elle serait également compatible avec le service Android Pay. Enfin, le modèle Sport serait résistant à l’eau et à la poussière et serait certifiée IP68.

LG Watch Style : un modèle plus accessible

La LG Watch Style possède quant à elle moins de fonctionnalités. Plus accessible, elle possède un écran circulaire de 1,2 pouce, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage. À l’inverse du modèle Sport, la LG Watch Style ne proposerait ni GPS, ni 4G. Résistante à l’eau et à la poussière, elle serait certifiée IP67.



On ignore encore les prix de vente des deux montres ainsi que la date de lancement. Néanmoins, d’après Evan Blass, les deux montres devraient être le 10 février.



