LG ProBeam : le projecteur laser qui va faire du bruit

Le constructeur sud-coréen a dévoilé un nouveau produit baptisé LG ProBeam, un appareil destiné aux amateurs de Home Cinema. Selon les premières informations disponibles, le constructeur intégrerait un « moteur laser avancé ». Ainsi, sa capacité de projection dépasserait les 2000 lumens de luminosité. LG exposera ce projecteur lors du CES 2017 qui se tiendra à Las Vegas (États-Unis) du 5 au 8 janvier prochain. En attendant, aucun détail n’a filtré, ni sur la disponibilité, ni sur le prix.

Le LG ProBeam pèsera seulement 2,1 kg

La firme sud-coréenne espère séduire les clients qui n’ont pas envie d’acheter une TV immense. En plus de sa puissance, ce projecteur afficherait les images en Full HD. Ainsi, leur netteté serait garantie, quelle que soit la taille de l’écran adoptée. Par ailleurs, le constructeur a prévu plusieurs fonctionnalités comme le Sound Sync Adjustment qui faciliterait la connexion avec une enceinte Bluetooth. De même, la technologie Miracast autoriserait la projection de films à partir des appareils intelligents. Enfin, LG corrigerait également les distorsions trapézoïdales.

Son faible poids constitue aussi un atout pour le LG ProBeam, la version HF80J pèsera seulement 2,1 kg. Ainsi, on peut le transporter facilement dans un sac à dos en vue d’une sortie ou l’utiliser chez un ami. Même si la taille des téléviseurs a augmenté, leur prix et leur besoin en espace pourraient refroidir certains acheteurs. Dans ce contexte, un projecteur constitue une solution envisageable et LG mise sur cet aspect en lançant le ProBeam.

