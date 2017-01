[CES] LG annonce quatre robots connectés

Le CES 2017 a été l’occasion pour LG de tenter de créer la surprise en sortant quelque peu de ses habitudes, et en annonçant quatre robots connectés pour tout faire à la maison.

Le premier de ces robots, et le principal mis en avant par le constructeur, se nomme simplement Hub Robot. Destiné à s’intégrer dans une maison connectée, il est donc capable d’effectuer diverses tâches, notamment l’activation des systèmes de la maison comme la lumière ou l’air conditionné. Compatible avec Alexa d’Amazon, il en utilise donc les principales fonctions. Il dispose d’un écran qui, quand il n’affiche pas des yeux pour lui donner un aspect plus humain, peut donner quelques informations sur la maison comme la température ou le contenu du réfrigérateur. Inutile de dire que ce robot nécessitera donc de travailler avec beaucoup d’autres objets connectés pour avoir une utilité concrète dans une maison. Pour le reste, on se contentera des fonctions plus classique, comme la lecture de musique, le réglage d’une alarme, ou encore la météo. Notons enfin que ce Hub Robot est équipé d’une caméra, ce qui lui permet notamment de distinguer chaque membre de la famille et de les saluer différemment. LG n’a pour l’instant pas donné d’information concernant le prix ou la date de sortie.

Sorti de la maison, LG a également conçu un robot pour le jardin. Le Lawn Mowing Robot, fait donc exactement ce que son nom laisse penser : il tond la pelouse. Son but est simple : il parcourt inlassablement le jardin, dans lequel il se repère avec un jeu de capteurs, et à la manière d’un robot aspirateur, il ne s’arrête que lorsqu’il estime sa tâche terminée. Là encore, le prix et la date de sortie restent à confirmer.





Viennent enfin deux robots moins domestiques, puisque destinés à des lieux beaucoup plus peuplés : les aéroports. L’Airport Guide Robot et l’Airport Cleaning Robot sont donc deux machines destinées soit à guider les voyageurs perdus, soit à nettoyer après leur passage. Le premier est notamment capable d’informer un voyageur sur après avoir analysé son billet, et peut lui donner certaines informations concernant l’heure de l’embarquement de son vol, le terminal ou encore le numéro de porte. Il devrait faire son premier essai cette année dans l’aéroport d’Incheon à Séoul.

Le second, enfin, avec son look de BB8 un peu aplatit, est donc un aspirateur robot pourvu de nombreux capteurs et caméras et d’un réservoir à poussière plus important que la moyenne.