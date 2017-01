Le téléviseur LG Signature OLED 4K W sera vendu à partir de 8000$

Lors du CES 2017, LG avait fait sensation avec son téléviseur super fin baptisé LG Signature OLED 4K W. Si LG avait présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs ainsi que leurs caractéristiques, aucune information concernant leurs prix de vente n’avait été donnée.



Toutefois, un distributeur de la marque vient de révéler le prix de la plupart des modèles qui composent la nouvelle gamme de téléviseurs LG. D’après le distributeur B&H, le flagship de la série W qui est doté d’un écran de 65 pouces et d’une épaisseur de 2,57mm coûtera 8000$ soit 4778 euros. L’autre modèle de 77 pouces affichera un prix plus élevé de 20000$ soit 18711 euros.



La nouvelle gamme de téléviseurs LG affiche donc des prix de vente très élevés. Mais ce prix s’explique en grande partie par les caractéristiques et le design exceptionnel de la série W. LG a en effet travaillé dur pour développer son téléviseur aussi fin qu’un papier peint.



B&H est le premier distributeur a révéler le prix du LG Signature OLED 4K W.

