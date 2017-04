[Promo] LG G6 : à peine sorti, déjà 160 € moins cher

Le site italien d'Amazon propose actuellement le dernier smartphone LG en date, le G6, à seulement 585,92 € (avec les frais de port vers la France), alors qu'il généralement compter dans les 750 € pour ce modèle. Il s'agit du modèle argenté. Le G6 est une réussite en tout point. Son écran IPS de 5,7 pouces s'avère très précis (1 440 x 2 880 pixels) et délivre un affiche d'excellente qualité.

Le smartphone embarque un processeur Snapdragon à quatre coeurs cadencés à 2,35 GHz, 4 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage (extensibles via des cartes mémoires microSD). Certifié IP68, il ne craint donc pas l'eau et vous permet de sécuriser l'accès à vos données grâce à vos empreintes digitales.

Original, le G6 est doté de deux capteurs arrières de 13 mégapixels : un pour les photos "classiques" et l'autre pour le mode grand angle. Dans tous les cas, même quand la luminosité est faible, les clichés sont superbes. Le capteur frontal de 5 mégapixels bénéficie lui aussi d'un grand angle, ce qui facilite la réalisation des selfies. Enfin, le malgré tout cela, G6 a une autonomie tout à fait satisfaisante : environ un jour et demi en utilisation courante.





