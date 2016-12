Une sortie précoce pour le G6 de LG

La sortie du G5 ayant eu un impact et succès en dessous des espérances, beaucoup se demandent ce que LG prépare pour son produit phare de 2017. L’année dernière le G5 avait été annoncé lors du MWC (Mobile World Congress). Cette année il semblerait que Samsung quant à lui ne sera pas présent lors de la convention pour cause de retard sur le S8. Une opportunité pour LG qui ainsi, ne devrait pas rester dans l’ombre de son concurrent.



De par ce fait, il se pourrait que LG se dirige vers une sortie plus rapide que prévue pour son G6. Un média coréen, ETNews, déclare que LG ciblerait une mise en vente bien plus rapide que celle du modèle de l'année dernière qui avait été lancé début avril aux US. Et chez la firme coréenne on s'activerait pour avancer la sortie autant que possible. Objectif : griller la priorité à Samsung et avoir un flagship sur le marché avant le principal concurrent.

Le meilleur des scénario pour LG ?

LG pourrait donc annoncer son nouveau porte-étendard lors du MWC fin février pour ensuite le commercialiser très rapidement après. Ou encore, pourquoi pas une annonce, sans passer par la case MWC, lors d’un événement propre à LG organisé spécialement pour l’occasion. C’est une fenêtre d'opportunité intéressante qui se dessine pour LG avec le retard du S8, l'image dégradée de Samsung, et les ventes un peu stagnantes de l’iPhone. Avec ces conditions et des choix marketing adaptés, 2017 pourrait être bien plus prometteuse que 2016 pour LG Electronics.



Pour parler un peu plus du smartphone en lui-même, il devrait adopter un tout nouveau design. La rumeur annonce une résistance à l’eau, une charge sans fil, et même parfois un scanner à Iris. À confirmer très vite. Le Mobile World Congress aura lieu à Barcelone du 27 février au 2 mars. L’absence supposée du géant Samsung devrait permettre à d’autres de se démarquer un peu plus, à voir si LG en profitera pleinement.