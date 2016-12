Smartphones LG : les gammes K et Stylus annoncées en amont du CES

Il allait de soi que l'année à venir porterait une nouvelle vague de smartphones pour LG. Ce qui en revanche était plus surprenant, c'est que cette nouvelle gamme soit annoncée officiellement avant le Consumer Electronic Show de 2017.



LG vient en effet d’annoncer sa nouvelle série K de téléphones portables (le K3,K4,K8 et K10) ainsi que son nouveau Smartphone à stylet : le Stylus 3. Ces téléphones aux spécificités différentes visent à toucher tous types de consommateurs. Le Stylus 3 serait un appareil proche du haut de gamme, les K10 et K8 ciblant plutôt le milieu de gamme et les K3 et K4 plutôt destinés à l'entrée de gamme.



LG K10

* 5.3-inch 720p display

* 1.5GHz octa-core processor

* 13-megapixel rear camera

* 5-megapixel wide-angle front-facing camera

* Fingerprint scanner

* 2800mAh battery

* Android 7.0 Nougat



Mesurant 148.7 x 75.3 x 7.9mm et pesant 142g, le K10 est alimenté par la puissance d'un processeur Mediatek MT6750 SoC et dispose d'un écran haute Définition. Il comportera aussi un capteur d'empreintes digitales. Le tout avec une mémoire interne de 32GB et 2Gb de RAM.



LG K8

* 5-inch 720p display

* 1.4GHz quad-core processor

* 13-megapixel rear camera

* 5-megapixel front-facing camera

* 2500mAh battery

* Android 7.0 Nougat



Le K8 plus humble sera doté d'un processeur Snapdragon 425, pour un écran plus petit mais toujours en HD. Mesurant 144.8 x 72.1 x 8.09 mm et pesant aussi 142g, ce dernier ne disposera pas du capteur d'empreintes.



LG K4

* 5-inch 854×480 display

* 1.1GHz quad-core processor

* 5-megapixel front and rear cameras

* 2500mAh battery

* Android 6.0.1 Marshmallow



LG K3

* 4.5-inch 854×480 display

* 1.1GHz quad-core processor

* 5-megapixel rear camera

* 2-megapixel front-facing camera

* 2100mAh battery

* Android 6.0.1 Marshmallow



Les K4 et K3 quant à eux seront équipés d'un processeur Snapdragon 210 avec un écran à résolution FWVGA et respectivement 1GB et 8Gb de mémoire.



LG Stylus 3

* 5.7-inch 720p display

* 1.5GHz octa-core processor

* 13-megapixel rear camera

* 8-megapixel front-facing camera

* Fingerprint scanner

* Stylus

* 3200mAh battery

* Android 7.0 Nougat



Finalement le Stylus 3 aura pour cœur un processeur Mediatek's MT6750 SoC octacore et un écran HD de 5,7 pouces. Pour une mémoire interne de 16GB, il disposera de 3Gb de RAM allouée. Enfin ce gadget arborera un combo camera 13MP/8MP, son système d'exploitation sera Android 7.0 et portera une batterie 3,200mAh.





Tous ces nouveaux modèles seront plus amplement présentés lors du CES 2017.