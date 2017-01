[CES] Les nouveaux Gram de LG affichent une autonomie monstre

Lancée en 2015, la gamme des portables Gram s’enrichit de trois nouveaux modèles. Le constructeur sud-coréen annonce une autonomie de 24 heures. Cette performance serait possible grâce à une batterie de 60 Wh.

LG proposera trois versions différentes

La firme sud-coréenne déclinera son nouveau portable en trois versions. La première sera dotée d’un écran de 13.3 pouces, elle pèsera 940 grammes et utilisera un processeur Core i3 couplé à une mémoire vive de 4 Go. La seconde bénéficiera d’un moniteur de 14 pouces, elle affichera 970 grammes sur la balance et sera équipée d’un Core i5 épaulé par une RAM de 8 Go. Le troisième modèle sera plus performant avec son écran de 15.6 pouces et son processeur Core i7 soutenu par 16 Go de RAM. Il sera légèrement plus lourd car son poids atteint 1090 grammes. Cette puissance réduit l’autonome de la batterie qui sera de 22 heures pour cette troisième configuration. Enfin, la capacité de stockage atteint 180 – 256 et 512 Go.

Si l’acheteur souhaite réduire le poids de son ordinateur, le constructeur sud-coréen lui offre cette possibilité en proposant une batterie de 34 Wh. La différence s’établit à 110 grammes. Par contre, LG n’a pas précisé les impacts sur l’autonomie. Au total, cette nouvelle série comportera 8 appareils et leur prix variera de 1100 à 2000 dollars.

La firme sud-coréenne est particulièrement active au CES. Elle a déjà annoncé 3 nouveaux téléviseurs à technologie Nano Cell et elle présentera aussi des réfrigérateurs intelligents sous webOS