Le LG V30 pourrait avoir un écran incurvé

Les rumeurs sur le successeur du LG V20 continuent d’enfler. Si le constructeur sud-coréen n’a pas encore dévoilé le nom de son prochain porte-étendard, selon les indiscrétions, il serait identifié comme étant le LG V30. L’appareil embarquerait également un processeur Snapdragon 835, 4 capteurs photo et 6 Go de RAM. Maintenant, ce sont les caractéristiques de son écran qui ont filtré. Selon un rapport du site sud-coréen The Investor, LG envisagerait un écran incurvé pour son prochain modèle.

Le rival de Samsung se préparerait à augmenter sa production d’écran OLED incurvé afin d’approvisionner Xiaomi avec sa Mi Note 2 mais surtout le LG V30. Les premières livraisons seraient attendues au mois de juin. D’autre part, il se pourrait bien qu’Apple privilégie LG à Samsung pour lui fournir ces types d’écrans sur ses iPhone d’ici 2019. Si cette coopération n’arriverait pas à son terme, LG pourrait encore être sollicité par Google et Microsoft pour ses écrans pliables dont il prévoit la production de masse en 2018.

L’attrait pour la technologie OLED est compréhensible puisqu’elle présente une faible consommation d’énergie avec un meilleur contraste par rapport à l’affichage LCD.