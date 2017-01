LG : des photos des futures montres Watch Sport et Watch Style

Si LG devrait présenter son nouveau G6 lors du Mobile World Congress de Barcelone dans un mois, l’annonce de ce smartphone devrait être précédée, début février, par celle de deux montres connectées.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs bracelets et montres connectés

LG devrait en effet présenter, dès le 9 février prochain, ses deux nouvelles montres sous Android Wear. Il s’agirait d’ailleurs des deux premiers modèles dotés de la version 2.0 du système d’exploitation pour smartwatch de Google. Il s’agirait de montres connectées conçues par LG, mais présentées par Google comme des modèles à suivre pour les autres constructeurs, à la manière des smartphones Nexus jusqu’à présent. Les deux montres seraient baptisées LG Watch Sport et LG Watch Style et si l’on connaissait déjà quelques informations à leur sujet, c’est cette fois une photo qui a été dévoilée par le site TechnoBuffalo.

Sur ces photos particulièrement pixélisées, on peut distinguer deux modèles de montre, l’une dorée avec un bouton sur le côté, probablement la Watch Style, et l’autre noire avec trois boutons, la Watch Sport. Cette dernière semble par ailleurs plus imposante, notamment avec un bracelet plus large avec des cornes plus imposantes. La LG Watch Style profiterait d’un écran de 1,2 pouce de diamètre affichant 360 pixels par 360 avec une batterie de 240 mAh, 4 Go de stockage et 512 Mo de RAM, tandis que la Watch Sport arborerait un écran de 1,38 pouce de 480 pixels par 480 avec 430 mAh de batterie et 768 Mo de RAM. Par ailleurs, la version sportive bénéficierait également d’une connexion 4G autonome ainsi que d’une puce GPS afin de rendre la montre indépendante de la connexion au smartphone.

L’autonomie des montres connectées est d’ailleurs au cœur d’Android Wear 2.0. La mise à jour du système de Google doit en effet permettre de pouvoir utiliser sa montre même lorsqu’elle n’est pas connectée en Bluetooth à un smartphone, notamment avec un Play Store dédié. Android Wear 2.0 doit être annoncé le 9 février prochain par Google, en même temps que les montres Watch Sport et Watch Style de LG.