Les montres LG Watch Sport et LG Watch Style sont enfin disponibles

Après avoir annoncé officiellement ses montres connectées la semaine dernière, LG lance enfin leur commercialisation. Les LG Watch Style et LG Watch Sport sont officiellement sorties et vous pouvez les commander dès à présent. Les nouvelles montres connectées LG sont déjà disponibles chez certains distributeurs. Il est également possible de les commander en ligne sur Google Store. Il n’est pas encore très clair si une sortie française est prévue, mais les montres sont déjà annoncées au Royaume-Uni et en Russie.



Google a collaboré avec LG pour créer ces deux nouvelles montres Android Wear. La LG Watch Style est l’entrée de gamme vendue à partir de 249$ soit environ 234 euros. La LG Watch Sport, qui coûte un peu plus cher 340$ (328 euros) possède plus de fonctionnalité. Elle permet en effet de suivre la fréquence cardiaque et possède un GPS, une connexion LTE ainsi que le support pour le service Google Pay.



À noter que la LG Watch Style et la LG Watch Sport seront toutes les deux équipées d’Android Wear 2.0 qu’a lancé Google il y a quelques jours.

