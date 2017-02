L’IA Libratus gagne son tournoi de poker contre des humains

Après 20 jours de tournoi, c’est finalement la machine qui est sortie vainqueur de son défi face à quatre adversaires humains, des joueurs de poker professionnels. Après avoir pris très rapidement le dessus sur ses concurrents, l’IA Libratus aura rencontré une résistance acharnée qui n’aura pas suffi à lui barrer la route.

Avec un total de plus de 1,7 million de dollars remporté sur ses adversaires (Jason Les, Dong Kyu Kim, Daniel McAulay et Jimmy Chou), Libratus devient la première intelligence artificielle à surpasser des humains au poker, après l’échec du programme Claudico, battu en 2015. Elle rejoint ainsi Deep Blue et AlphaGo dans le cercle fermé des IA capables de battre des humains dans leur discipline favorite. « C’est un énorme pas en avant pour l’intelligence artificielle », déclare Tuomas Sandholm, professeur à la Carnegie Mellon University et créateur de Libratus.

Battus, les joueurs professionnels partent néanmoins sans regret : « je pense que la pire chose pour l’équipe de joueurs humains aurait été d’arriver, de perdre immédiatement et de partir en pensant que nous aurions pu faire mieux », déclare Jason Les, arrivé quatrième, qui se dit satisfait de la bataille menée avec la machine. Dès le premier jour, Libratus a pris une avance considérable sur ses adversaires, et avait creusé l’écart durant les jours suivants avant de se faire rattraper. Si sa capacité d’analyse rapide a certainement joué dans sa victoire, un paramètre propre aux machines est aussi à prendre en compte sur une compétition aussi longue : l’endurance des joueurs a pu être émoussée après près de trois semaines de compétition, un détail qui n’a pas court pour une IA. Désormais, Tuomas Sandholm va devoir compiler toutes les données que cette expérience lui a permis de recueillir, et prévoit de publier un rapport sur sa création dans les prochains mois.