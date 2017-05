[Promo] La liseuse Aura 2 de Kobo à 100 €

Cette liseuse proposée par Fnac bénéficie actuellement d'une réduction de 17%. Son prix passe ainsi de 119,99 € à 99,99 €.



L'Aura deuxième du nom est équipée d'un écran de 6 pouces de diagonale. Ce dernier a une définition de 1024 x 768 points et exploite la technologie e-ink, bien moins fatigante pour les yeux que la technologie LCD des tablettes et des smartphones. Celle-ci consomme également moins d'énergie, ce qui permet à l'Aura 2 de fonctionner plusieurs semaines avant de devoir recharger sa batterie.



Légère (180 grammes) et recouverte d'une matière antidérapante, la Kobo Aura 2 tient facilement en main. Elle intègre 4 Go de mémoire, ce qui permet de stocker plusieurs milliers d'ouvrages. Ces derniers peuvent être achetés directement sur la liseuse grâce à sa connexion WiFI. Comme les autres liseuses, vous pouvez - entre autres - ajuster la taille des caractères et obtenir la définition et la traduction d'un mot en cliquant dessus.





