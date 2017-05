[Promo] La Kindle Paperwhite à 100 €

Amazon propose actuellement sa liseuse Kindle Paperwhite avec une réduction de 20%, ce qui fait passer son prix de 129,99 € à 99,99 €. Il s'agit du modèle Wi-Fi et comportant des "offres spéciales" (comprenez de la publicité - pour des livres certes, mais de la publicité quand même - s'affichant sur l'écran de veille et en bandeau sur la page d'accueil). Pour ne pas "bénéficier" de ces offres spéciales, il faut payer 10 € de plus. Et pour la version 3G, qui permet d'acheter des livres électroniques de n'importe où (sans autre coût que celui du livre), il faut ajouter 60 €.



La Kindle Paperwhite est une liseuse au format 6 pouces (15 cm de diagonale) très efficace et qui se distingue par deux facteurs : son écran de grande qualité et son système d'éclairage. En effet, l'affichage de cette liseuse est précis. La définition de l'écran est de 300 points par pouces, ce qui procure des caractères très bien dessinés et donc parfaitement lisibles. La taille des caractères est ajustable selon vos préférences. D'autre part, l'éclairage de l'écran vous permet d'ajuster la clarté de l'affichage en fonctions des situations (en plein jour sur la plage ou le soir dans votre lit). Dans tous les cas, grâce à l'encre électronique, aucune fatigue visuelle ne se fait ressentir, même après une lecture prolongée.



La Kindle Paperwhite peut stocker des milliers de livres. Et, sa batterie procure une autonomie de plusieurs semaines. Le seul reproche qu'on peut lui faire concerne le format propriétaire des livres supportés par Amazon. Toutefois, il faut savoir que de nombreux sites savent convertir des fichiers epub au format d'Amazon. On peut donc acheter des livres n'importe où.





