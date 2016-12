Une histoire extraordinaire : le livre issu de The Last Guardian

Intitulé « Une histoire extraordinaire », ce livre sortira le 28 février prochain. Durant les 256 pages, le lecteur découvrira plus de détails sur le développement du jeu, un processus qui a duré neuf longues années. Fruit de la collaboration entre Future Press et Fumito Ueda, l’œuvre contiendra également des archives de l’équipe Ico et coutera 27,99 €.

The Last Guardian, une interview exclusive des créateurs

Ce livre sera riche en illustrations inédites, il offrira aussi aux fans un nouvel aperçu sur l'intrigue. Par ailleurs, des entretiens exclusifs avec les créateurs permettraient de mieux comprendre les coulisses du développement ainsi que les problèmes ayant entraîné le retard du projet. En effet, sa sortie sur PS3 était prévue en 2009. Les éditeurs soulignent aussi que ce livre constitue un guide pour les propriétaires de PS4 qui n’ont pas accès à Internet, notamment les enfants.

Après plusieurs années d’attentes, les joueurs ont cru que le projet ait été annulé. Finalement, Sony a annoncé lors de l’E3 2015 sa sortie prochaine sur PlayStation 4. À première vue, il semblerait que The Last Guardian aurait été difficile à gérer pour une PS3, le graphisme et l’intelligence artificielle atteignant un niveau élevé. En plus de cet Opus, 2016 a aussi vu la sortie d’un titre auquel beaucoup de mondes ne croyaient plus, Final Fantasy XV.

>>> Lire aussi : The Last Guardian: 7 astuces pour bien démarrer dans le jeu