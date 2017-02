Logan joue les cow-boys dans cet extrait d'une minute

A quelques semaines de la sortie de Logan, la Fox nous livre un extrait d'une minute du film. Si le mutant n'use pas de ses pouvoirs dans cette scène, elle donne néanmoins le ton : les gros bras sont de sortie, l'ambiance western est au rendez-vous.



Redresseur de torts devant l'éternel, Wolverine ne peut s'empêcher de défendre ses amis. Ici, pas de Professeur Xavier ni de X-23 à protéger comme dans la bande-annonce. Mais un homme dont on ignore encore l'identité semble en mauvaise posture face à une bande de malfrats. Intitulé « You know the drill » (tu connais la chanson), cet extrait ne dévoile rien de spectaculaire. En revanche, son ambiance très « cow-boy » confirme bien ce que l'on avait pu entrapercevoir dans les différentes bandes-annonces diffusées depuis quelques mois. Logan sera un film sombre et sans débauche d'effets spéciaux (mais il y en aura quand même, rassurez-vous).



Les fans de comics verront probablement dans cet extrait un hommage à la saga Old Man Logan en BD, dans laquelle il se dégage également une ambiance de western post-apocalyptique, et où Wolverine vit reclus (avec une nouvelle famille), afin d'éviter les ennuis. Pour la petite histoire, le personnage vieillissant décrit dans Old Man Logan est aujourd'hui l'actuel Wolverine dans les comics. Reste à savoir comment tout ceci va évoluer au cinéma et la façon dont Logan va parvenir à s'intégrer aux autres films X-Men. Y aura-t-il un voyage temporel comme dans X-Men Days of Future Past, ce qui permettrait de faire la liaison avec tous les autres films de la licence ? Tous les espoirs sont permis et on se donne rendez-vous le 1er mars prochain pour tout savoir sur la dernière apparition de Hugh Jackman sous les traits de Wolverine au cinéma.