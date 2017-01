Logan : Wolverine se paie un trailer final qui tache

Âmes sensibles s'abstenir : la Fox vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Logan, le dernier film mettant en scène Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. Plus sanglant et plus sombre que les précédents volets, ce nouvel opus promet d'envoyer du très lourd, du très très lourd.



C'est dans un peu plus d'un mois que sortira Logan, le troisième volet des mésaventures de Wolverine au cinéma. Si la Fox nous avait déjà gratifiés d'une bande-annonce en octobre dernier, nous n'avions eu droit à aucun autre trailer depuis lors. Mais voilà que la majore nous offre une seconde bande-annonce, beaucoup plus animée que la précédente, plus sanglante aussi, et qui nous en apprend un peu plus sur la jeune fille qui accompagne le vieux mutant griffu. On y revoit également le Professeur X, incarné par Patrick Stewart, qui semble tenir un rôle beaucoup plus important qu'on avait pu l'imaginer au vu du premier trailer.

La nouvelle bande-annonce de Logan promet un film tranchant... Très tranchant !

Dans les comics, la fille que l'on peut apercevoir dans la bande-annonce n'est autre que Laura Kinney (X-23), un personnage créé en 2003. Elle possède deux griffes d'adamantium à chaque avant-bras, ainsi qu'une griffe sur chaque pied. Elle profite également du pouvoir de régénération de Wolverine. La bande-annonce fait également un gros clin d'oeil aux comics X-Men, dans lesquels ont peut voir Wolverine dans son costume jaune flamboyant.



Le film devrait être classé R (interdit aux moins de 17 ans) aux États-Unis. En France, on ignore encore s'il sera destiné aux moins de 12 ans, ou aux moins de 16 ans. Quoi qu'il en soit, rendez-vous donc le 1er mars prochain pour découvrir Logan dans l'Hexagone. Après quoi, Hugh Jackman a annoncé vouloir raccrocher les griffes... À moins que Ryan Reynolds parvienne à le convaincre pour faire une apparition dans un prochain film Deadpool ?