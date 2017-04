Alldup, Glary Utilities, Fotosizer : les logiciels de la semaine

AllDup 4.0.20

AllDup est un utilitaire destiné à la détection de fichiers doublons. Pour cela, il procède à un scan de vos lecteurs, puis supprimes ces fichiers en double afin de libérer de l'espace sur votre disque dur. Doté d'un moteur de recherche, il vous permet de retrouver les doublons plus rapidement et selon des critères tels que le nom de fichier, son extension, son contenu, sa date et ses attributs.

Télécharger AllDup 4.0.20





EaseUS Todo Backup Free 10.5

EaseUS Todo Backup Free propose un outil de sauvegarde et de restauration : en un clic, le programme va effectuer une sauvegarde de tout votre système et de toutes vos applications installées sur votre ordinateur. Rapide et efficace, cette manipulation n'interrompra en aucun cas votre navigation sur votre PC.

Télécharger EaseUS Todo Backup Free 10.5





Glary Utilities 5.73

Glary Utilities est un logiciel gratuit qui va vous permettre d'optimiser les performances de votre PC. C'est un outil très efficace qui permet de supprimer les fichiers du système qui sont inutiles, les entrées du registre, ainsi que toutes traces sur Internet. Il est également possible de gérer et supprimer les add-on installés sur divers navigateurs.

Télécharger Glary Utilities 5.73





Fotosizer 3.04.0.554

Fotosizer est un logiciel gratuit, vous permettant de redimensionner vos images en seulement trois étapes. Il vous suffira de faire votre sélection de photos, de choisir les paramètres de redimensionnement, puis de cliquer sur Start. Rien de plus simple que ça. Il supporte les formats d’images JPEG à partir d’appareil photo numérique et autres.

Télécharger Fotosizer 3.04.0.554





My Uninstaller 1.77

MyUninstaller est une alternative au système de suppression de programmes présent par défaut dans Windows. Il va vous afficher la liste complète des applications installées afin de choisir celles que vous voudrez supprimer en intégralité. Vous pourrez aussi sauvegarder la liste des programmes installés dans un fichier texte ou HTML.

Télécharger My Uninstaller 1.77