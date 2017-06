SmartDefrag, SMPlayer, Giada : les logiciels de la semaine

Giada 0.14.0

Giada est un logiciel gratuit pour Windows et Mac dédié à l'édition audio. Il s'agit d'un échantillonneur ou un séquenceur par étapes qui vous assiste dans la composition de votre musique. Grâce à Giada, vous aurez à votre disposition toute une série d'outils pratiques et faciles à utiliser. Vous pourrez programmer les meilleurs rythmes sur votre ordinateur.

AdsFix 4_01.06.17.2

AdsFix est un utilitaire pratique qui nettoie les Adwares, Hijackers et autres virus, qui tentent d'infecter les navigateurs Web. AdsFix désinfecte et protège les navigateurs (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Dragon, Pale Moon, Seamonkey, Spark (Baidu), Yandex, Opera) de plus de 3500 Adwares/PUP/LPI/PUA/PUM et la liste s'agrandit tout le temps.

Crystal Security 3.5.0.195

Cet antivirus va détecter et supprimer les malwares qui se trouvent dans le système de votre ordinateur sous Windows. Le logiciel dispose d'une interface simple et efficace, tandis que le système vous alertera immédiatement lorsqu'un malware sera détecté.

SMPlayer 17.6.0

SMPlayer, édité par RVM, est un lecteur vidéo simple qui a l’avantage de ne pas avoir besoin de codecs externes pour jouer des vidéos de formats différents. SMPlayer a la possibilité de lire les formats vidéo avi, mpg, mkv, wmv, ogm, vob, flv, mov, ts, mais aussi des fichiers musicaux aux formats audio mp3, wma, ogg et wav.

SmartDefrag 5.6.0.1078

La défragmentation est une procédure qu'il faut effectuer de façon régulière (sur disque dur uniquement). La fragmentation est généralement la cause principale d'une exécution lente et instable d'un ordinateur. SmartDefrag se charge donc tout simplement et rapidement de la défragmentation votre disque. Vous pourrez effectuer manuellement vos défragmentations ou programmer SmartDefrag.

