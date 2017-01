Hotspot Shield, MeinPlatz, CoolTweak : les logiciels de la semaine

Windows Defender Offline

Sans une solution antivirus efficace, il y a de fortes chances que votre système soit infecté un jour ou l'autre sans que vous le sachiez par des virus. Grâce à lui, votre système sera protégé contre ces menaces qui peuvent aussi être introduites hors ligne lors de l'utilisation de supports externes comme des CD, DVD ou clés USB.

Télécharger Windows Defender Offline





WinUtilities Free 13.22

WinUtilities Free est un logiciel gratuit avec version complète payante dédié à l'Optimisation et la Maintenance des systèmes Windows. C'est une suite de logiciels très puissants, qui vont analyser scanner et détecter les points d'améliorations du système, afin d'optimiser ses performances générales.

Télécharger WinUtilities Free 13.22





Hotspot Shield 6.1.9

Hotspot Shield est un logiciel de sécurité destiné à protéger son ordinateur lorsque vous êtes connecté sur votre réseau à domicile, ou notamment sur un réseau public. Ce logiciel crée un tunnel VPN sécurisé entre l’ordinateur et le point d’accès à Internet, ce qui rend l’interception des données impossible.

Télécharger Hotspot Shield 6.1.9





MeinPlatz 4.89

MeinPlatz est un logiciel qui vous propose de visualiser l'espace disque occupé par les fichiers et programmes sur votre disque dur. Grâce à lui, vous pouvez alors repérer quels sont les fichiers qui occupent le plus de place (photos, vidéos, musique...), et ainsi décider de les archiver sur d'autres supports et libérer de l'espace disque.

Télécharger MeinPlatz 4.89





CoolTweak 3.1.0

COOLTWEAK est une application vous permettant de contrôler les menus déroulants qui apparaissent lorsque vous faites un clic droit sur vos fichiers et dossiers. Vous pourrez par exemple personnaliser et organiser des menus s'adaptant à vos besoins. Il vous sera aussi possible de réduire la taille de vos images avant de les partager, ainsi que de les protéger en ajoutant un filigrane.

Télécharger COOLTWEAK 3.1.0