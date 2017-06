Avec Circle 2, Logitech améliore sa caméra de sécurité

Meet Logitech Circle 2 (:60)

Logitech dévoile sa nouvelle caméra de sécurité à 180 degrés, Circle 2. Le modèle ressemble à son prédécesseur, mais se veut polyvalent grâce à un ensemble d’accessoires proposés par le constructeur.

La caméra se décline en deux versions filaire, et sans fil, Circle 2 Wire-Free, qui dispose d’une batterie améliorée. En effet, Logitech promet une autonomie de 3 mois contrairement à la précédente version qui se déchargeait bien trop vite au goût des utilisateurs. Ces caméras peuvent être installées à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à une conception étanche et résistante aux conditions difficiles et aux basses températures. Une compatibilité avec Alexa et HomeKit est également annoncée (pour le moment réservée aux Etats-Unis) tout comme l'arrivée de l'application Logi Circle qui permet de recevoir les images et les notifications sur l’activité.

Les vidéos enregistrées par Circle 2 s’affichent en 1080p HD et la caméra embarque également un micro à travers lequel il est possible de parler. Étant dépourvue de slot SD, la Circle 2 envoie les données directement dans le Cloud. La plateforme propose 24 heures de stockages gratuits et propose 2 abonnements 3,99€ ou l’offre premium de 9,99 euros par mois pour rallonger cette durée et accéder à de nouvelles fonctionnalités comme la détection de personnes.

Quant aux accessoires, ils permettent notamment de fixer la caméra sur une vitre, une prise électrique ou contre un mur. Circle 2 Wired est proposée à 199 € tandis qu’il faudra compter 229 € pour la version sans fil. Les deux modèles seront disponibles en juillet.

