Logitech Brio : webcam 4K, oui mais à 239€

Les webcams sont connues pour offrir généralement une qualité d'image moyenne même si les ordinateurs portables qui les embarquent sont performants. La Brio de Logitech veut rompre avec ces mauvaises habitudes. La société parle même du premier appareil du genre à filmer en 4K dans le monde.

Logitech a dévoilé les caractéristiques de son nouveau modèle baptisé Brio. L’appareil dispose d’une lentille grand angle et peut filmer en 4K ultra haute définition tandis que la fonction RightLight 3 permet d’accéder à l’HDR. Cette technologie basée sur un algorithme offre un meilleur contraste et plus de dynamique à l’image. Elle arrive à mettre en valeur la personne dans n’importe quelle condition d’éclairage. Mais il faudra un système d’exploitation qui supporte le format HDR comme Windows 10 avec DirectX 12.

Si la vitesse de capture est de 30 images par secondes en Ultra HD (4096x2160), elle augmente à 60 fps en 1080p. Logitech Brio dispose d’un zoom 5x et le champ de vision est réglable à 60°, 78° ou 90°. Avec son capteur infrarouge, il est possible d’apprécier la fonctionnalité de reconnaissance faciale Windows Hello. La webcam est annoncée à un prix de 239€.

