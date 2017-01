Logitech annonce son clavier MK850

Logitech a annoncé le clavier MK850 et la souris sans fil Combo. Les deux périphériques fonctionnent ensemble grâce au logiciel Logitech DuoLink, qui permet des fonctions personnalisées de navigation entre les deux appareils. L’entreprise a misé sur le design afin de privilégier l’expérience utilisateur.

Les touches du clavier sont ergonomiques en plus de son design assez spécial. La souris bénéficie d’une conception profilée et d’une molette ultrarapide. Et l’ensemble se synchronise grâce à la fonctionnalité DuoLink. Elle permet de personnaliser une action quand l’utilisateur clique sur la souris tout en maintenant la touche Fn sur le clavier. Il est ainsi possible de mettre en pause un morceau par un clic molette ou de changer de titre en réglant la molette.

En plus de DuoLink qui permet des actions spécifiques entre le clavier et la souris, Logitech propose également la technologie Unifying. Les périphériques marchent avec des piles pour une autonomie de 36 mois pour le clavier et 24 mois pour la souris. Le clavier Logitech MK850 et souris sans fil Combo est déjà disponible à un prix de 109,99 £ / 119.00 €.

