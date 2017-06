Logitech lance deux nouvelles souris MX et améliore sa fonctionnalité multi-device

Logitech a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouvelles souris : MX Master 2S et MX Anywhere 2S. Ce sont en réalité les versions améliorées des modèles précédents : la MX Master et la MX Anywhere, la série MX étant le haut de gamme bureautique de la marque Suisse. Si les deux souris sont très similaires aux modèles précédents, elles présentent néanmoins un curseur plus rapide et plus précis avec une résolution à 4 000 DPI. Leur autonomie a également été améliorée, passant de 40 jours à 70 jours. De plus, elles sont dotées d’une roulette réglable en vitesse.

En plus de ces deux nouvelles versions de souris, Logitech lance également le logiciel Flow qui amène la fonctionnalité multi-device à un niveau supérieur. Jusqu’à présent, pour utiliser la même souris sur un deuxième ordinateur, il fallait appuyer sur un bouton situé derrière la souris. Désormais, plus besoin d’appuyer sur un bouton, le curseur passe d’un ordinateur à un autre simplement en glissant la souris. Il est d’ailleurs possible de copier-coller du texte, une image, etc. Seule condition préalable : que Flow soit installé sur les deux machines. Et petit bonus : la fonctionnalité est cross-platform ce qui permet de passer de Windows à Mac OS, et inversement, très facilement.



La MX Master 2S et la MX Anywhere 2S sont disponibles aux prix respectifs de 109€ et 89,99€.



