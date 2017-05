Logitech Slim Folio : 4 ans d'autonomie pour le clavier d'iPad

Apple a lancé son iPad 2017 de 9,7’’ qui affiche un tarif agressif et une autonomie de 12 heures en lecture continue. Comme un clavier sans fil est souvent plus pratique lorsqu'on souhaite travailler sur une tablette, Logitech propose un nouveau modèle baptisé Slim Folio et compatible avec la dernière nouveauté d’Apple. En plus de ses touches de 17 mm de large, le clavier séduit surtout par son autonomie.

En effet, Slim Folio utilise le Bluetooth LE qui permet de réduire la consommation d’énergie liée à la transmission sans fil. En outre, le clavier se met automatiquement en veille lorsqu’il est inutilisé. Logitech affirme que la batterie tiendra jusqu’à quatre ans avec une utilisation quotidienne de deux heures. Par ailleurs, la conception de Slim Folio se rapproche des claviers d’ordinateur portable. Les touches sont espacées sur le périphérique qui occupe une surface de 18 x 24 centimètres. Logitech en profite également pour introduire des touches de raccourci comme le réglage du volume ou la modification de la langue.

Le clavier comporte un étui flexible qui permet de placer idéalement la tablette pour la lecture ou la saisie. Slim Folio pèse 700 g et sera disponible début juin à119 €.

