Star Wars : le film sur Han Solo perd ses deux réalisateurs

Les réalisateurs et le casting du film sur la jeunesse de Han Solo

Alors que le film est prévu pour une sortie dans un an, c’est un coup dur pour Star Wars au cinéma. Le spin-off centré sur la jeunesse de Han Solo vient en effet de perdre ses deux coréalisateurs.

>>> Star Wars : tout savoir sur les 5 prochains films

En décembre prochain sortira en salles Star Wars Épisode VIII, la suite du Réveil de la Force. Le film devrait être suivi, dès l’an prochain, par un film centré sur la jeunesse du contrebandier le plus charismatique de la galaxie, Han Solo. Un calendrier dicté par l’alternance, prévue par Disney, entre un film de la nouvelle trilogie et un film spin-off chaque année jusqu’à au moins 2019. Cependant, il se pourrait que le calendrier prévu soit finalement remis en cause. A moins d’un an de sa sortie, les réalisateurs Chris Miller et Phil Lord, déjà connus pour leur travail sur La Grande Aventure Lego ont en effet annoncé qu’ils quittaient le projet.



« Phil Lord et Christopher Miller sont des cinéastes talentueux qui ont assemblé un casting et une équipe formidable, mais il est désormais évident que nous avons des visions créatives différentes sur ce film et nous avons décidé de nous séparer d’eux. Un nouveau réalisateur sera annoncé prochainement », a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy ce mardi. Une divergence confirmée par les deux réalisateurs : « Nous ne sommes pas fans de la phrase ‘différences créatives’, mais pour une fois le cliché est avéré ».



Le film était entré en phase de tournage en février dernier, mais celui-ci n’est toujours pas achevé. Par ailleurs, selon les informations du site Hollywood Reporter, d’autres périodes de production sont prévues à la fin de l’été. La date de sortie du film est pour l’instant toujours prévue pour le 25 mai 2018 aux États-Unis. On y retrouvera notamment Alden Ehrenreich dans le rôle de Han Solo, Donald Glover en Lando Calrissian, Woody Harrelson en Beckett, le mentor de Han, ou Emilia Clarke dans un rôle encore inconnu.