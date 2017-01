Los Angeles accueillera le musée de George Lucas

C’est après une longue compétition entre plusieurs grandes villes américaines que George Lucas a finalement choisi Los Angeles. Le musée baptisé « Lucas Museum of Narrative Art » rassemblera l’impressionnante collection d’art du réalisateur. Lorsque Georges Lucas avait émis son vœu de construire un musée, trois villes se faisaient alors la course pour accueillir le projet : Chicago, San Francisco et Los Angeles. Le réalisateur ayant très rapidement déclaré sa préférence pour la Californie, la ville de Chicago s’est retirée laissant San Francisco et Los Angeles surenchérir dans leurs propositions.



Toutefois, comme très souvent lorsqu'il y a un rapport avec le cinéma, c’est Los Angeles qui a été retenu. Le projet du musée a été estimé à un milliard de dollars. Celui-ci sera situé à Exposition Park près de l’université de Southern California. Le musée de Georges Lucas abritera des œuvres d’art qu’a collectionné le réalisateur ainsi que plusieurs objets provenant de plusieurs de ses films, dont Star Wars. Pour le moment, nous ignorons encore la date d’ouverture officielle du musée.

>>>>> Lire aussi : Voici les premières images de Star Wars Land