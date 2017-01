Lucky, le bot de Google Allo qui transforme tout en GIF

Après l’assistant de Google, la messagerie intelligente Allo a accueilli un nouveau bot baptisé « Lucky ». Ce nouveau bot a pour objectif de transformer du texte automatiquement en GIF. Grâce au nouveau bot de Google Allo, vous pourrez obtenir un GIF plus rapidement. Lucky fonctionne concrètement comme un bot. Il vous suffira de taper « @lucky » suivi d’une phrase pour que celle-ci soit transformée en GIF.



Le principe est simple. « Lucky » va d’abord analyser grammaticalement votre phrase pour ensuite y associer le GIF le plus adapté. Les premières fois, le bot peut prendre un certain temps avant de générer l’animation. Il faudra solliciter « Lucky » un certain nombre de fois avant qu’il ne devienne plus fluide.



Pour le moment, « Lucky » est uniquement disponible pour quelques utilisateurs. Il devrait être déployé pour tous les utilisateurs de Google Allo Android et iOS d’ici les jours à venir, à condition d’avoir téléchargé la dernière version de l’application.

>>>>>>> Lire aussi : See Bots Chat : quand deux enceintes Google Home discutent du sens de la vie