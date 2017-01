La NASA annonce ses deux prochaines missions

L’Agence spatiale américaine a annoncé deux nouvelles missions du programme Discovery pour étudier l'histoire très précoce de notre système solaire, c’est-à-dire les dix premières millions d'années après la genèse de l’hydrogène et de l'hélium. À travers Lucy et Psyché, les astronomes analyseront plusieurs astéroïdes métalliques situés dans la ceinture d'astéroïdes ainsi que ceux localisés plus loin dans l'orbite de Jupiter.

Lucy se focalisera sur les astéroïdes troyens de Jupiter

Lucy continuera la mission de New Horizons, ce vaisseau spatial robotique sera lancé en 2021. Il atteindra sa cible en 2025 et passera quelques années à étudier les astéroïdes troyens de Jupiter. Selon Harold F. Levison, chercheur principal de la mission, « les Troyens sont des vestiges de la matière primaire qui a formé les planètes extérieures ». Ainsi, ils fourniront de précieuses informations sur l'histoire du système solaire. Lucy utilisera une version améliorée de RALPH et LORRI, des instruments scientifiques embarqués sur New Horizons. Elle embarquera aussi OTES, un outil intégré sur OSIRIS-Rex.

Lucy et Psyché

Psyché analysera un astéroïde géant

Cette sonde commencera son voyage vers cet astéroïde géant de métal connu sous le nom de (16) Psyché en 2023. Après le survol de Mars (2025), il arrivera en 2030. Composé de fer et de nickel, cet astre est trois fois plus éloigné que la Terre par rapport au Soleil. Les scientifiques estiment qu’il est le noyau d’une protoplanète. D’après, Lindy Elkins-Tanton, le responsable de la mission, Psyché est « le seul objet connu de ce genre dans le système solaire. »

