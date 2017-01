Slang N’ Friendz : quand Ludacris lance sa version mobile du Scrabble

Le rappeur Ludacris vient de lancer son propre jeu mobile baptisé « Slang N’Friendz ». Il s’agit d’une application pour smartphone basé sur le classique jeu Scrabble en version plus moderne et urbaine. Les règles du Scrabble peuvent parfois être trop strictes et de nos jours la langue évolue sans cesse. On peut parfois se sentir frustré lorsque l’on veut utiliser des mots plus urbains ou de l’argot. C’est dans cette optique que Ludacris a voulu créer « Slan N’ Friendz ».



Le rappeur a développé son application avec l’aide du cinéaste et de l’entrepreneur Edwin Benton. « Slang N’ Friendz » se veut être un jeu plus souple qui rassemble les gens et s’adapte à l’évolution de la langue. Le principe du jeu ne change pas à l’exception que certains vocabulaires urbains sont permis. Lorsque vous utilisez de l’argot, vous avez même des points bonus. Et pour s’adapter avec son temps, les joueurs peuvent également proposer de nouveaux mots pour que ces derniers puissent être ajoutés au dictionnaire du jeu.



« Slang N’ Friendz » est disponible dès maintenant sur iOS et Android.

