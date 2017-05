La Lufthansa ajoute le Wi-Fi dans ses vols, et c'est cher

Après des essais concluants durant ces derniers mois, la compagnie aérienne allemande Lufthansa lance maintenant le Wi-Fi dans ses vols court et moyen-courrier. Pour l’instant, 19 avions de sa flotte d’A320 proposent ce service, mais l’entreprise travaille déjà sur l’implémentation de la technologie Wi-Fi dans les autres appareils.

La Lufthansa se contentera de fournir une connexion internet par Wi-Fi à ses passagers qui utiliseront leur appareil mobile. L’offre s’échelonne en trois catégories. Il faudra compter 3 euros par vol pour accéder à FlyNet Message. Le service se limite à l’envoi et à la consultation de messages sur des plateformes comme Hangout, WeChat, WhatsApp, Hangout ou encore Snapchat. Pour 7 euros, le service FlyNet Surf propose une navigation internet en plus de la messagerie. La troisième offre ouvre l’accès aux sites de streaming comme Netflix, Spotify ou Napster à 12 euros.

Ce service est rendu possible grâce à un partenariat avec Inmarsat et Deutshe Telekom. Si le premier garantit le transfert de données à haut débit via son réseau Global Xpress (GX), le second se place comme fournisseur d’accès internet. Mais la mise en place de l’infrastructure technique au niveau des avions revient à la Lufthansa Systems.

