Luke Cage : la saison 2 pourrait être diffusée début 2018

Depuis un petit moment déjà, on sait que Luke Cage aura droit à de nouvelles aventures en solo. Si aucune date de diffusion de la deuxième saison de Luke Cage n'a été encore officiellement annoncée, il se pourrait bien que le super-héros Marvel revienne en fait dès l'année prochaine. Et c'est l'acteur principal qui le dit.



Après une première saison en demi-teinte (mais pas aussi décriée que celle d'Iron Fist), Netflix a décidé d'offrir une seconde chance à son super-héros Luke Cage. La production a d'ailleurs déjà commencé, mais pas le tournage. Dans un entretien accordé à MCU Exchange, l'acteur Mike Colter déclare néanmoins que le tournage devrait démarrer le mois prochain. Et il ajoute même : « Nous espérons voir Luke Cage en début d'année prochaine ». Le site MCU Exchange avance par ailleurs que la saison deux pourrait être programmée sur Netflix entre mars et mai 2018. De quoi laisser aussi le temps à la saison deux de Jessica Jones d'être diffusée, dont le tournage a débuté en avril dernier.



>> Netflix, CanalPlay, OCS, Amazon, SFR Play : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?



Quoi qu'il en soit, nous retrouverons nos super-héros dès cet été, mais en équipe cette fois. Luke Cage va devoir s'allier aux autres super-héros que sont Daredevil, Jessica Jones et Iron Fist et former le groupe de super-héros The Defenders. Selon la récente bande-annonce publiée par Marvel et Netflix, il semble qu'ils devront affronter une nouvelle et redoutable ennemie, incarnée par Sigourney Weaver. Rendez-vous est pris le 18 août prochain pour l'intégralité de la saison.