On a échappé de justesse à un Lumia avec clavier et sous Windows Phone

Les smartphones avec clavier physique ne sont plus vraiment d’actualité. Cela n’empêche pas certains constructeurs de tenter le retour en arrière. BlackBerry a notamment commercialisé son smartphone Key One présenté lors du dernier MWC. Aujourd'hui, nous apprenons que Microsoft et Nokia avaient également envisagé de lancer un Lumia avec clavier et sous Windows Phone, mais le projet a été abandonné.

Les images du fameux prototype ont fait une apparition marquée sur Baidu, le réseau social chinois. En plus de son clavier physique, le smartphone disposait d’un écran tactile AMOLED de 3 pouces. Sous le capot, on aurait pu retrouver un processeur Qualcomm MSM8968 avec une mémoire vive de 2GB. Le capteur photo principal est signé Toshiba tandis que le système d’exploitation était une version bêta de Windows Phone 8. Le clavier comportait 39 touches et se plaçait en bas de l’écran. En regardant à l’arrière de l’appareil, on peut apprendre qu’il s’agit d’un prototype fabriqué en Finlande.

Baptisé Nokia RX-100, ce smartphone avait fait l’objet d’une rumeur en 2012 et beaucoup l’attendaient au MWC 2012. L’entreprise a finalement abandonné ce concept pour un smartphone au design plus classique : le Lumia 920.

