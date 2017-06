Lyft et Jaguar s’associent pour tester des voitures autonomes

Lyft a annoncé une nouvelle collaboration dans le cadre de la conduite autonome. Le service de covoiturage américain s’associe en effet au constructeur Jaguar, afin de tester des voitures autonomes.

Lyft n’en est pas à son premier partenariat avec une autre compagnie. On compte notamment General Motors et plus récemment Waymo, filiale d’Alphabet. Jaguar Land Rover s’ajoute donc à la liste des partenaires. Pour développer les voitures autonomes, la compagnie a levé 600 millions de dollars de fonds dont 25 millions de dollars provenant de Jaguar Land Rover. Le constructeur a également fourni une flotte de véhicules dont des Jaguar et des Land Rover. Jaguar et Lyft travailleront ensemble afin de développer et de tester les voitures autonomes.



John Zimmer, le PDG de Lyft a déclaré que la compagnie était très excitée par cette nouvelle collaboration. Lyft mène une stratégie totalement différente de son principal concurrent Uber qui a décidé de développer sa propre technologie seule.



