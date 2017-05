Lyft et Waymo vont travailler ensemble sur les voitures autonomes

Lyft et Waymo ont décidé de s’associer pour travailler sur les voitures autonomes. La course à la conduite autonome se fait rude. De plus en plus de constructeurs et d’acteurs en technologie investissent dans cette technologie. Chacun veut être le premier à proposer ses voitures autonomes au public. Plusieurs entreprises se sont déjà alliées sur ce marché ainsi Lyft et Waymo (Google) constituent la collaboration la plus récente. Lyft est ainsi le deuxième service de covoiturage le plus populaire des États-Unis et Waymo, le spécialiste des logiciels en termes de conduite autonome. Les deux compagnies se sont associées pour mieux faire face à leur principal concurrent Uber.

Uber a en effet une longueur d’avance sur Lyft en ce qui concerne les voitures autonomes. La compagnie a déjà effectué plusieurs tests sur le territoire américain. Lyft a déclaré que son objectif n’était pas de créer ses propres voitures d’où le partenariat avec Google, société mère de Lyft.



Par ailleurs, il faut noter que Waymo et Uber sont actuellement en guerre juridique. Google accuse en effet le service de covoiturage d’avoir volé des secrets industriels et commerciaux. Cette poursuite en justice risque également de ralentir les projets d’Uber.



>>> Lire aussi : Apple confirme son intérêt pour la voiture autonome