Du Kaby Lake dans les MacBook en 2017 ?

Apple prévoirait un certain nombre de mises à jour matérielles sur ses ordinateurs portables en 2017, notamment un passage à l’architecture Intel Kaby Lake, ainsi qu’un gain de mémoire vive. C’est ce que rapporte MacRumors en ce début de semaine, citant le très bien informé analyste Ming-Chi Kuo, qui avait vu juste dernièrement concernant les nouveaux MacBook Pro.

Selon Ming-Chi Kuo, les MacBook 12 pouces seraient les premiers concernés par un passage au Kaby Lake, et gagneraient une option pour passer à 16 Go de RAM. Il indique que leur production devrait démarrer au second trimestre, quelque temps l’annonce d’une version 15 pouces de cet ordinateur. Ce dernier, qui n’arriverait alors pas avant le dernier trimestre, pourrait inclure jusqu’à 32 Go de RAM et embarquerait donc lui aussi le Kaby Lake.

Viennent ensuite les MacBook Pro, mis à jour fin 2016, mais restés sur une architecture Skylake. Les modèles 13 et 15 pouces pourraient eux aussi passer à du Kaby Lake, dont la production démarrerait au troisième trimestre 2017.

Ming-Chi Kuo précise cependant qu’en dehors de la mémoire vive et de l’architecture du processeur, les différents modèles de MacBook devraient proposer des configurations similaires aux gammes de 2016. Selon lui, Apple pourrait toutefois profiter de ces mises à jour pour baisser le prix de son MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme, qui a profité des nouveautés des autres modèles à l’exception de la Touch Bar. Celui-ci pourrait définitivement remplacer la précédente génération de MacBook Pro dans le store.