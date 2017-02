Magic Leap : une fuite dévoile une photo du prototype

Une source interne vient tout juste de dévoiler la photo de ce qui pourrait être un prototype de Magic Leap. La compagnie qui est toujours restée discrète concernant sa technologie n’avait jamais présenté de produits. Une source interne à Magic Leap a dévoilé une photo d’un prototype à Business Insider. Cette photo dévoile un sac à dos contenant une carte mère qui est relié à une sorte de casque. De plus, des câbles qui sortent par le bas du sac vers les mains de l’utilisateur semblent être connectés à une batterie. L’appareil qui n’est clairement pas fini s’apparente clairement à un prototype. Celui-ci serait baptisé PEG0.



Magic Leap a été fondée en 2010. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la réalité augmentée. Depuis plusieurs années, elle travaille sur un projet qui promet d’être révolutionnaire. Après avoir rassemblé des fonds conséquents, Magic Leap n’a présenté que de vagues présentations et de vidéos, gardant ainsi le mystère concernant son projet. Néanmoins, au vu de la récente photo du prototype, quelques inquiétudes commencent à se développer. On est en effet très loin du casque révolutionnaire et léger qu’a pu présenter l’entreprise auparavant.

