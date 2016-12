La manette Scuf gaming de la Xbox évolue encore

Microsoft et Scuf multiplient les possibilités de personnalisation offertes aux propriétaires d’une manette Elite. Les gamers peuvent déjà paramétrer les différentes touches en fonction de leurs besoins. Maintenant, les composants et les couleurs deviennent aussi personnalisables. Ces options arriveraient bientôt sur le marché et ils couteraient entre 30 et 40 dollars.

Le joueur accèdera à plusieurs modèles

Un an après sa sortie, Microsfot et Scuf continuent à améliorer les manettes de contrôle proposées aux gamers. Avant, si les joueurs désiraient posséder un autre couleur que le standard noir et gris, ils devraient se tourner vers un style agressif comme le thème Gears of War 4. Maintenant, les deux partenaires lancent plusieurs styles.

Ainsi, le joueur pourrait opter pour un corps en fibre de carbone, choisir ses couleurs préférées pour le contour des anneaux et les différents boutons de contrôles. S’il souhaite remplacer les poignées latérales par défaut, cette opération est également possible. Bref, l’imagination du gamer constituera la seule limite à la personnalisation du contrôleur.

Rappelons que cette manette coute 150 dollars. Pour acquérir les accessoires de personnalisation, il faudrait débourser entre 30 et 40 dollars supplémentaires. Microsoft mise ainsi sur cette stratégie en vue de contrer les manettes spécialisées de ses concurrents.

