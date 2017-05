Recon Tech : la manette tactique de la Xbox One

La firme américaine enrichit sa gamme de manettes sans fil pour la Xbox One et lance la Recon Tech. L’aspect général et l’ergonomie du nouveau périphérique restent dans l’esprit des manettes classiques de la console. On retrouve toujours une prise mini-jack de 3,5 mm pour la sortie audio ainsi que la fonction de réattribution des boutons via l’application Accessoires Xbox. La manette gère également une connexion Bluetooth avec les tablettes et les ordinateurs sous Windows 10.

La particularité de la Recon Tech repose sur son design directement inspiré du monde militaire et des équipements de combat dans les oeuvres de science-fiction. La manette est surmontée d’un revêtement antidérapant en caoutchouc à l’avant afin d’améliorer la prise en main. On y retrouve également des textures gravées au laser. À l’arrière, un nouveau grip vise à pousser le confort d’utilisation. Présentant un coloris gris et doré, la Recon Tech est disponible depuis le 25 avril 2017 à un prix conseillé de 64,99 €.

Le lancement dela Recon Tech a été également l’occasion pour Microsoft d’attirer l’attention sur un mode Copilote. Deux manettes peuvent fusionner en une seule permettant à deux joueurs de coopérer.

