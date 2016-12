Mark Zuckerberg nous présente Jarvis, son assistant personnel en vidéo

En janvier dernier, Marc Zuckerberg nous annonçait qu’il travaillait sur une intelligence artificielle domotique. Il semble qu’il ait réussi son projet puisqu’il a dévoilé son assistant personnel baptisé Jarvis sur sa page Facebook.



Dans cette vidéo, on peut voir le patron de Facebook et sa famille interagir avec Jarvis dans toute sa maison. L’assistant personnel de Marc Zuckerberg répond à toutes ses envies. Il est capable de lui préparer des toasts, d’enseigner le mandarin à sa fille et même de lui envoyer son fameux t-shirt gris pour qu’il s’habille. Jarvis est également capable de donner la météo, la température et de lui indiquer son emploi du temps pour la journée.



L’assistant Jarvis exécute lorsque Marc Zuckerberg lui donne un ordre à l’oral. Toutefois, il est également possible de communiquer avec lui en lui envoyant un message écrit via une boîte messenger.



Pour l’instant, aucune commercialisation de Jarvis n’est prévue. Le patron de Facebook a simplement voulu expérimenter un peu plus l’intelligence artificielle. De plus, il faut l’avouer, avoir un assistant personnel avec la voix de Morgan Freeman a l’air plutôt cool.

