Smartphones : en marche vers les écrans souples ?

Les smartphones à écrans souples intéressent les constructeurs depuis longtemps et les innovations continuent toujours. L'année dernière, Samsung avait entamé un programme appelé Valley Project. Il s’agit de créer un téléphone avec un écran souple. LG a également dévoilé un écran de 18 pouces enroulable et Xiaomi a rejoint le groupe avec son propre concept. La nouveauté du moment reste l’écran flexible OLED vu sur les appareils comme la Samsung Galaxy Edge. Cependant, il est plus coûteux à produire contrairement aux écrans LCD.

Une grande première pour Japan Display Inc

Japan Display Inc, une société spécialisée dans le domaine du LCD, est en train de développer les premiers écrans LCD flexibles. L’entreprise a comme principaux clients Samsung et Apple. Et elle utilisera un substrat en plastique au lieu du verre rendant l’écran moins fragile. Cet écran flexible de 5,5 pouces devrait avoir une définition de 1080p Full HD. Cependant, la fréquence d’affichage ne peut aller au-delà de 60 Hz. Le constructeur envisage de réduire ce chiffre à 15 Hz afin de limiter la consommation d’énergie. L’appareil bénéficiera d’un contraste de 1500 :1 et d’une luminosité de 500 cd/m2.

Même si Japan Display travaille déjà sur le processus de production, il faudra attendre l’année 2018 avant de voir ce genre de technologies sur les smartphones.

> > > Lire aussi Mac OS : la nouvelle bêta s'attaque à la luminosité de votre écran