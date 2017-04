Mark Zuckerberg réalise un film VR avec des détenus de prison

Dimanche, le patron de Facebook a publié un court-métrage en réalité virtuelle intitulé « Step to the line ». Ce documentaire filmé dans une prison américaine a pour but de montrer que la réalité virtuelle peut être utilisée au service de l’empathie. Après avoir présenté Facebook Space, nouveau réseau social VR, la compagnie américaine montre une fois de plus qu’elle mise sur la nouvelle technologie. Mark Zuckerberg a en effet développé un documentaire en réalité virtuelle du monde incarcéral intitulé « Step to line ».

Le court métrage qui a été réalisé par Ricardo Laganaro, a été tourné à l’aide d’une caméra OZO Nokia. « Step to the line » fait partie du programme VR for Good d’Oculusqui encourage la production de films VR. Par ailleurs, Mark Zuckerberg a développé ce projet dans le but de prouver que la réalité virtuelle pouvait être utilisée dans un but empathique. En effet, le court-métrage présentera des prisonniers qui veulent changer leurs destins grâce à l’éducation. « Step to the line » sera présenté lors du festival de Tribeca aux États-Unis le vendredi 21 avril.

