Marlin : un GPS spécialisé pour les nageurs

La start-up Platysens est arrivée à Hong Kong avec un GPS spécial pour les nageurs et les amateurs de plongée sous-marine à l’occasion d’une foire internationale consacrée au hardware. Baptisé Marlin, le GPS se place à l’arrière de la tête afin de garantir un signal clair et continu. Il informe ainsi l’utilisateur sur la position, la distance parcourue et la vitesse.

Une montre connectée comme Polar M600 pourrait assurer les mêmes fonctions, mais Marlin se distingue surtout par son côté pratique. Il émet en effet une sonore et non un affichage visuel lorsqu’il est dans l’eau. Ce GPS répond à ces attentes avec un système de notification sonore basé sur la conduction osseuse qui permet une propagation du son via les os du crâne. Les amateurs de plongée sous-marine pourront également programmer un trajet à partir d’une carte et suivre le parcours en s’appuyant sur les indications de Marlin.

Le système fonctionne de façon autonome sans nécessiter un smartphone ou d’autres appareils électroniques. Le gadget est proposé à un tarif deux fois moins cher qu’une montre connectée.